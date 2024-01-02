Во Франции готовят к сносу памятник Натаван (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Мэрия французского города Эвиан-ле Бен, которая еще в 2015 году подписала хартию о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмайыллы, готовит к сносу памятник азербайджанской поэтессе Натаван.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом распространена в соцсетях.

Статую уже прикрыли тканью.

Стоит отметить, что этого были демонтированы все таблички с указанием названия «Азербайджанский парк», где стоит памятник.

Данная ситуация показывает, что азербайджанофобия, окутывающая французское общество, уже достигла абсурдного уровня. И в этом Франция схожа с Арменией.

Собираются ли власти Франции выразить мнение относительно происходящего? Ведь они так беспокоятся о культурном наследии Кавказа! Или если оно азербайджанское, то можно и уничтожить?!