Позиции отдельных стран ЕС негативно влияют на процесс достижения мира на Южном Кавказе – Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Позиции отдельных стран ЕС негативно влияют на процесс достижения мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

«Евросоюз на определенном этапе играл важную роль в деле сближения позиций между Арменией и Азербайджаном в рамках мирного процесса. Хотелось бы обратиться к странам ЕС, чтобы они поддержали стремление Азербайджана как можно скорее завершить мирный процесс и согласование мирного соглашения с Арменией. Это позволит перевернуть эту страницу вражды и позволит всему Южному Кавказу постепенно начать нормальную жизнь, когда все три страны будут добрыми соседями. И хотелось бы попросить воздержаться от всяких действий и заявлений, которые могут повредить этой перспективе. К сожалению, Евросоюз еще не вполне единая структура, и мы видим, как позиции отдельных стран негативно влияют на процесс достижения долгосрочного, справедливого мира на Южном Кавказе», - сказал он.

Амирбеков считает, что Евросоюз должен был бы быть счастлив, если бы в его непосредственном соседстве, на Южном Кавказе, больше не было бы перспектив новых войн.

«Для этого надо отвергать любые попытки реваншизма, которые иногда слышны в армянском обществе, и поощрять добрую волю Азербайджана и, надеюсь, Армении завершить работу над мирным соглашением. Так что я думаю, что Европа только выиграет, если Армения и Азербайджан в скорейшем будущем подпишут мирный договор. И если страны Европы не могут существенно помочь этому процессу, то мы ожидаем, что они, как минимум, не будут ему мешать», - добавил он.