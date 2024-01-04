Госдеп об организаторах теракта в Иране

БАКУ /Trend/ - То, что произошло в провинции Керман Ирана вчера является очевидным терактом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"По нашему мнению, это было очевидным террористическим актом. На основании всей доступной информации нам ясно, что это был теракт, мы видели сообщения о том, что ответственность за него взяла на себя ИГИЛ. Я не готов с этой трибуны давать официальную оценку, но эта атака имеет все признаки атаки ИГИЛ", - сказал он.

Отметим, что террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кермане.

3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва. В результате взрывов погибли 84 человека.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.