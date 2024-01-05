Международный центр Низами Гянджеви проведет XI Глобальный Бакинский форум (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви (NGIC) проведет XI Глобальный Бакинский форум.

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии примут участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и нобелевские лауреаты. Форум планируется провести 14-16 марта 2024 года.

Напомним, что на предыдущем Глобальном Бакинском форуме, который состоялся в марте 2023 года, были представлены многие страны и видные международные организации.

На мероприятии присутствовали четыре президента, два премьер-министра, шесть спикеров и министров, руководители пяти организаций системы ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр и заместители министров иностранных дел из 23 стран. Форум был отмечен присутствием 360 представителей из 61 страны.

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