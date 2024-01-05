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Президент Ильхам Алиев: Мы оцениваем этнорелигиозное разнообразие как огромное достижение нашей государственности

Политика Материалы 5 января 2024 13:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы оцениваем этнорелигиозное разнообразие как огромное достижение нашей государственности

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, известном богатыми традициями толерантности, на протяжении столетий представители различных народов и религий живут в условиях спокойствия, взаимного уважения и доверия. Мы оцениваем этнорелигиозное разнообразие, которое является одним из преимущественных качеств нашего общества, как огромное достижение нашей государственности, считаем сохранение господствующей в стране атмосферы демократического сосуществования, пропаганду и продвижение прогрессивных общественных ценностей, основанных на принципах гуманизма и терпимости, одним из приоритетных направлений нашей государственной политики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева православной христианской общине Азербайджана.

"Отрадно, что наши соотечественники-христиане, пользуясь широкими возможностями, создаваемыми образцовыми отношениями между государством и религией, сохраняют свои обычаи и традиции, язык и культуру, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют в проводимой в нашей стране масштабной созидательной работе, во всех сферах общественно-политической жизни, - говорится в поздравительном письме главы государства.

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