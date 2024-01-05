Раввин Шнеор Сегал: В Азербайджане нет проблем со свободой вероисповедания, есть не только свобода, но и поддержка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет проблем со свободой вероисповедания, есть не только свобода, но и поддержка.

Об этом сказал в пятницу Trend главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал.

«Я живу в Азербайджане уже 13 лет, ношу религиозную одежду и никогда не чувствовал страх или беспокойство по этому поводу. Я живу по всем законам своей религии. В Азербайджане есть все условия для евреев. В стране есть еврейская община, действуют синагоги. В Азербайджане есть не только свобода вероисповедания. На государственном уровне в Азербайджане оказывается поддержка для того, чтобы еврейская община свободно могла исповедовать свою религию. То есть нам не только не мешают, есть не только свобода, но и поддержка. Когда мы обращаемся к государству, к Государственному комитету по работе с религиозными структурами Азербайджана, к любому министерству по поводу религиозных вопросов, они всегда открывают нам свои двери, сидят вместе с нами, слушают нас и пытаются найти решение для того, чтобы все получилось, чтобы еврейская община Азербайджана жила по всем еврейским канонам. Нас поддерживают, нам помогают по всем вопросам. И это не только государственная политика, это ценности азербайджанского народа», - сказал он.

Шнеор Сегал назвал несколько примеров того, насколько в Азербайджане толерантно и с уважением относятся к религиозным правилам.

«Согласно еврейскому закону, еврейская кухня делится на две части: молочная и мясная. Должны быть отдельная посуда и раковины для молочной и мясной продукции. Когда я впервые снимал квартиру в Баку, я сказал хозяину про это. Он сразу создал для меня все условия и даже не хотел брать у меня деньги за это. Это является ярким примером отношения азербайджанского народа к представителям любой религии. Мы как евреи чувствуем это. Во время праздника Суккот мы свободно можем строить шалаш там, где живем в Азербайджане, в то время как раввины в других странах должны для этого пойти в синагогу. Нам в Азербайджане не только дают возможность полноценно отмечать этот праздник по всем правилам, но и помогают нам строить шалаш. Евреи, которые родились в Азербайджане, тоже могут сказать, как комфортно они чувствуют себя в этой стране», - заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn