В Азербайджане ко всем религиям очень хорошее отношение – такого нет нигде в мире – предприниматель Эльхан Пейсахов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ко всем религиям очень хорошее отношение – такого нет нигде в мире.

Об этом сказал в субботу Trend владелец сети магазинов "Хозяюшка" в Баку Эльхан Пейсахов, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о включении ряда стран, в том числе Азербайджана, в некий "список особого наблюдения" в связи со свободой вероисповедания.

"Я, честно говоря, удивлен, что в США сделали такое заявление. Очевидно, это решение принято под влиянием армянского лобби. Я родился в Баку и никогда не сталкивался с проблемами на почве религии или национальности. Я всегда ношу Звезду Давида и гости, приезжающие ко мне из-за рубежа, всегда удивленно спрашивают, как я так открыто ношу ее. Я им отвечаю, что в Баку с этим никаких проблем не возникает, а когда я выезжаю за границу, всегда ее снимаю, чтобы никто не видел. Горжусь, что я еврей и живу в Азербайджане. Я здесь живу свободно. У меня в центре города магазин. В самом центре Баку справа европейская синагога, а с левой стороны - синагога горских евреев. Такого в мире нигде нет. В Азербайджане ко всем религиям очень хорошее отношение. Мы проводим здесь все еврейские праздники. Азербайджанцы также присоединяются к празднованиям, что очень приятно", - отметил он.

По словам Пейсахова, для жизни евреев по всем канонам своей религии в Азербайджане нет никаких препятствий.

"Даже евреи, живущие за рубежом, приезжают сюда, чтобы отмечать праздники, свадьбы. В частности, у евреев есть обычай отмечать 13-летие мальчиков. Это называется "бар-мицва" и они отмечают это в синагоге в Азербайджане. Меня некоторые знакомые евреи спрашивают, почему я живу в Азербайджане, а не в Израиле. На что я отвечаю: "Моя родина - Азербайджан"", - добавил он.

X: @Lyaman_Zeyn