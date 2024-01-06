Фидан и Блинкен обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили турецкие дипломатические источники.

Фидан заявил, что Анкара ждет завершения процесса в Вашингтоне по продаже турецкой стороне истребителей F-16.

Кроме того, он отметил, что окончательное решение по членству Швеции в НАТО примет парламент Турции.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Газе. Фидан подчеркнул важность немедленного прекращения огня в секторе Газа.