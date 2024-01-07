В Генпрокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание

БАКУ /Trend/ - 7 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялось оперативное совещание, посвященное обсуждению деятельности органов прокуратуры в 2023 году и предстоящих задач.

Как сообщает Trend, Генеральный прокурор Кямран Алиев, выступая на совещании, отметил, что 2023 год, год 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа, великого лидера Гейдара Алиева, стал одним из самых запоминающихся.

Говоря о полном восстановлении суверенитета Азербайджана, он подчеркнул, что в 2023 году были достигнуты последовательные военно-политические успехи, в том числе создан погранично-пропускной пункт на границе с Арменией в апреле 2023 года, а 19 сентября были проведены локальные антитеррористические мероприятия, продолжавшиеся менее 24 часов, в результате которых сепаратизму на территории республики был положен конец. Было отмечено, что восстанавливаются освобожденные от оккупации города и сёла, уже более 5 тысяч бывших вынужденных переселенцев вернулись в отчие края, и этот процесс продолжается.

Было подчеркнуто, что принятие в минувшем году единогласного решения в связи с проведением в Азербайджане такого престижного мероприятия, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, свидетельствует о большом уважении и доверии к Азербайджану со стороны международного сообщества, а также является ярким примером признания вклада страны в защиту окружающей среды и предотвращение изменения климата на национальном, региональном и глобальном уровнях.

На совещании было отмечено, что 2023 год стал успешным и для органов прокуратуры страны. В ходе следственных мероприятий, проведенных совместно с органами госбезопасности и Пенитенциарной службой, Следственным управлением Генпрокуратуры было раскрыто семь дел по фактам умышленного убийства, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет, районными (городскими) прокуратурами - три (прокуратурами Ордубада, Баку, Сумгайыта), Управлением криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры - 1.