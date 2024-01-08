Названо число выдвиженцев для участия в президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Число лиц, выдвинувших свою кандидатуру для участия во внеочередных президентских выборах, составило 17 человек. Семь из них уже представили необходимые документы в ЦИК.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что кандидатуры трех из них уже утверждены.

"Документы четырех человек будут рассмотрены на заседаниях ЦИК в ближайшие дни. Эти документы должны быть проверены, так как существует последовательность, которую следует соблюдать", - добавил М.Панахов.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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