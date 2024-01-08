Стала известна личность одного из арестованных в Азербайджане французских шпионов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:06)

БАКУ /Trend/ - Стала известна ​​личность одного из арестованных за шпионскую деятельность в Азербайджане, которую проводила Служба внешней разведки Франции. Его зовут Мартин Риан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал французский журналист армянского происхождения Лео Николян на своей официальной странице в социальной сети "X" 7 января 2024 года.

Он отмечает, что "Мартин Риан был арестован в Баку 4 декабря. Генеральный директор ООО "Merkorama" Мартин Риан обвиняется в шпионаже. Он был использован (манипулирован) французским агентом 2 DGSE (Главное управление внешней разведки Франции), который привлек его к тайному сотрудничеству и впоследствии был выдворен из Баку".

Гражданин Франции Мартин Риан, арестованный 4 декабря за шпионаж в пользу французской разведки, в настоящее время находится под арестом в Баку.

Отметим, что согласно информации, ранее распространившейся в западной прессе, в результате расследований и арестов, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в начале декабря 2023 года, в Азербайджане была разоблачена обширная агентурная сеть французских спецслужб, вовлеченных в различные операции в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

За короткий срок были выявлены десятки французских шпионов, часть из которых в то или иное время действовала в Азербайджане, а часть продолжала работать под прикрытием в различных странах и авторитетных международных организациях.

Азербайджанская сторона пока не сделала официального заявления по поводу упомянутых арестов.

Как стало известно 20 декабря 2023 года, президент Франции Эмманюэль Макрон уволил Бернара Эмье, начальника Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE).

Николас Лернер, возглавивший Главное управление внутренней безопасности, назначен новым руководителем структуры внешней разведки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!