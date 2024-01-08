Армения примет требования Баку в вопросах транзита и делимитации границ - аналитический центр США

БАКУ /Trend/ - Армения должна будет принять требования Баку в вопросах транзита и делимитации границ.

Об этом говорится в отчете американского аналитического центра "Стратфор" о прогнозах на 2024 год, сообщает Trend.

По мнению аналитиков Центра, "Ереван продолжит усилия по подписанию мирного соглашения с Баку", однако разногласия по условиям касательно региональных транзитных коридоров и впредь будут препятствовать переговорам.

"Предположительно, между Арменией и Азербайджаном наметился прогресс в направлении подписания мирного соглашения. Однако Армения будет использовать против Баку свои растущие политические связи с Западом и его военную поддержку. Учитывая, что у Еревана мало рычагов влияния, он примет выдвинутые Баку требования касательно прохождения транзитных путей через юг Армении и делимитации границ", - говорится в отчете.

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