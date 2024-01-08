Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Посольство США о визите Луи Боно на Южный Кавказ

Политика Материалы 8 января 2024 22:22 (UTC +04:00)
Посольство США о визите Луи Боно на Южный Кавказ

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно часто посещает Южный Кавказ, чтобы обсудить поддержку США мирному процессу между Баку и Ереваном и пути достижения прочного и достойного мира.

Об этом сказали в понедельник в посольстве США в Баку в ответ на запрос Trend по поводу возможности визита Боно в Баку.

«У нас нет подробностей, которые можно было бы объявить. Боно регулярно общается с рядом ключевых заинтересованных сторон в Армении и Азербайджане, чтобы поддержать мирный процесс. Мы готовы оказать помощь любому процессу, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа», - сказали в диппредставительстве.

Отметим, что 8 января Луи Боно посетил Ереван. В ходе визита были обсуждены вопросы армяно-азербайджанской нормализации.

Лента

Лента новостей

Читать все новости