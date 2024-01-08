Посольство США о визите Луи Боно на Южный Кавказ

БАКУ/Trend/ - Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно часто посещает Южный Кавказ, чтобы обсудить поддержку США мирному процессу между Баку и Ереваном и пути достижения прочного и достойного мира.

Об этом сказали в понедельник в посольстве США в Баку в ответ на запрос Trend по поводу возможности визита Боно в Баку.

«У нас нет подробностей, которые можно было бы объявить. Боно регулярно общается с рядом ключевых заинтересованных сторон в Армении и Азербайджане, чтобы поддержать мирный процесс. Мы готовы оказать помощь любому процессу, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа», - сказали в диппредставительстве.

Отметим, что 8 января Луи Боно посетил Ереван. В ходе визита были обсуждены вопросы армяно-азербайджанской нормализации.