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Завершился официальный визит в Азербайджан Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна (ФОТО)

Политика Материалы 9 января 2024 13:05 (UTC +04:00)
Завершился официальный визит в Азербайджан Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 9 января завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

Завершился официальный визит в Азербайджан Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна (ФОТО)
Завершился официальный визит в Азербайджан Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна (ФОТО)
Завершился официальный визит в Азербайджан Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна (ФОТО)
Завершился официальный визит в Азербайджан Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна (ФОТО)
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