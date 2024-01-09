Завершился официальный визит в Азербайджан Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 января завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.