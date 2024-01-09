Баку арестовал французского шпиона на 4-месячный срок - посол Лейла Абдуллаева

БАКУ /Trend/ - Власти Азербайджана арестовали француза по обвинению в шпионаже в декабре.

Как передает Trend, об этом в интервью французскому агентству Agence France-Presse (AFP) сказала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

"Подозреваемый в шпионаже гражданин Франции Мартин Риан был арестован 4 декабря 2023 года", - сказала она.

Посол сообщила, что судебные власти распорядились задержать его сроком на четыре месяца, добавив, что посольство Франции в Баку сразу же было уведомлено об аресте.

Отметим, что накануне стала известна ​​личность одного из арестованных за шпионскую деятельность в Азербайджане, которую проводила Служба внешней разведки Франции. Его зовут Мартин Риан.

Мартин Риан был арестован в Баку 4 декабря. Генеральный директор ООО "Merkorama" Мартин Риан обвиняется в шпионаже. Он был использован (манипулирован) французским агентом 2 DGSE (Главное управление внешней разведки Франции), который привлек его к тайному сотрудничеству и впоследствии был выдворен из Баку.

Согласно информации, ранее распространившейся в западной прессе, в результате расследований и арестов, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в начале декабря 2023 года, в Азербайджане была разоблачена обширная агентурная сеть французских спецслужб, вовлеченных в различные операции в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

За короткий срок были выявлены десятки французских шпионов, часть из которых в то или иное время действовала в Азербайджане, а часть продолжала работать под прикрытием в различных странах и авторитетных международных организациях.