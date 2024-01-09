ЦИК Азербайджана зарегистрировал кандидатуры еще четырех человек на пост президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана зарегистрировала кандидатуры еще четырех человек на пост президента страны.

Как сообщает во вторник Trend, решение об этом было принято сегодня на заседании ЦИК.

Так, были зарегистрированы кандидатуры Фазиля Мустафы - от партии Великого созидания, Эльшада Мусаева - от партии "Великий Азербайджан", Гудрата Гасангулиева - от партии Единого народного фронта Азербайджана и Фуад Алиева, самовыдвижение которого было подтверждено ранее.

Таким образом, число зарегистрированных кандидатов в президенты Азербайджанской Республики достигло семи человек.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

Напомним, что до сегодняшнего дня 17 человек подали заявки на утверждение своей кандидатуры на пост президента Азербайджана.

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