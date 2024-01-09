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Названо количество международных наблюдателей, прошедших аккредитацию в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Политика Материалы 9 января 2024 17:57 (UTC +04:00)
Названо количество международных наблюдателей, прошедших аккредитацию в связи с президентскими выборами в Азербайджане

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Обнародовано количество международных наблюдателей, аккредитованных до сегодняшнего дня в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он отметил, что аккредитацию прошли 8 международных организаций и 78 международных наблюдателей из 21 страны.

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