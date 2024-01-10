Призываем французскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана - МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Баку еще раз настоятельно призывает французскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в ответе пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ об антиазербайджанском заявлении министерства Европы и иностранных дел Франции в связи с задержанием французского гражданина.

Было отмечено, что 4 декабря гражданин Французской Республики Мартин Риан был задержан по подозрению в совершении деяния, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (шпионаж).

"Утверждения министерства Европы и иностранных дел Франции о необоснованном задержании французского гражданина не имеют под собой никаких оснований. Это заявление является искажением действительности, очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и в процесс законного расследования.

Позже решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.

Азербайджанская сторона, принимая меры в отношении указанного французского гражданина, полностью соблюдала национальное законодательство и международные обязательства. С момента задержания подозреваемого сотрудники консульского управления посольства Франции несколько раз посещали его, и они полностью осведомлены об уголовном деле.

Кроме того, несмотря на то, что министерство иностранных дел Азербайджана направило вербальную ноту в посольство Франции в Азербайджане с целью изучения вопроса о сотрудничестве указанного лица с двумя сотрудниками посольства Франции, французская сторона отказалась давать какие-либо объяснения и сотрудничать в расследовании. В связи с этим, эти два сотрудника посольства были объявлены Азербайджаном нежелательными лицами.

Мы еще раз настоятельно призываем французскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана и указанные следственные действия", - заявил А.Гаджизаде.

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