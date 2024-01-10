ЦИК Азербайджана проводит тренинги для членов нижестоящих избирательных комиссий

БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджанской Республике, назначенными на 7 февраля 2024 года, в рамках программы просвещения Центральной избирательной комиссией (ЦИК) продолжаются мероприятия по различным направлениям для субъектов выборов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦИК Азербайджана, с 10 января ЦИК начал очередные мероприятия - тренинги для членов нижестоящих избирательных комиссий.

"Основа проекта тренингов была заложена еще в 2002 году в рамках взаимовыгодного сотрудничества ЦИК с авторитетными международными организациями, а с 2008 года эти тренинги совершенствовались, расширяясь по форме и содержанию. С тех пор тренинги проводятся в преддверии всех выборов в Азербайджане и вносят значительный вклад в повышение знаний, деловых и профессиональных навыков членов окружных и участковых избирательных комиссий.

ЦИК подготовил программу тренинга, состоящую из двух этапов в связи с предстоящими президентскими выборами. Первый этап под названием "Тренинг для тренеров" будет проходить без перерыва в течение пяти дней, начиная с 10 января. Этот этап организован тренинговой группой комиссии в виде полных практических занятий и проводится с использованием различных наглядных, методических, вспомогательных средств. В "Тренингах для тренеров" участвуют в общей сложности 250 местных тренеров, по два представителя от каждой из 125 окружных избирательных комиссий по всей стране. Они получают четкую и подробную информацию обо всех процедурах в день выборов, включая подготовку избирательных участков к голосованию, процесс голосования, исключительные обстоятельства в день выборов, подсчет голосов и заполнение официальных протоколов о результатах голосования.

Все процедуры, действия по голосованию и исключительные обстоятельства, которые могут возникнуть в ходе выборов, инсценируются на тренингах в наглядной форме и демонстрируются местным тренерам, а также в ходе практических занятий широко обсуждаются различные темы и даются ответы на возникающие вопросы.

Второй этап тренингового проекта для членов участковых избирательных комиссий начнется с 17 января и будет проходить в течение 3-10 дней в зависимости от количества участковых избирательных комиссий по избирательным округам.

В целях повышения эффективности и качества реализации проекта на данном этапе предусмотрено проведение тренингов для членов участковых избирательных комиссий в практической форме и в малых группах с участием примерно до 40 членов нижестоящей избирательной комиссии по графику, разработанному тренинговой группой Центральной избирательной комиссии.

Следует отметить, что каждому участнику тренингов будет предоставлена подготовленная Центральной избирательной комиссией брошюра "Памятка для дня выборов" для ознакомления и использования в тренингах, а также образец протокола об итогах голосования и ряд других необходимых методических пособий, наглядных материалов.

Обучающий проект, разработанный на высоком уровне и играющий исключительную роль в свободном, справедливом и прозрачном проведении президентских выборов, в общей сложности охватывает около 38 тысяч членов нижестоящих избирательных комиссий", - говорится в информации ЦИК.

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