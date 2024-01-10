Община Западного Азербайджана ответила главе МИД Греции

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана ответила министру иностранных дел Греции Йоргосу Герапетритису, сообщает в среду Trend.

"Министр иностранных дел Греции заявил в Иреване, что его страна "начнет кампанию в рамках Европейского Союза и ЮНЕСКО с целью сохранения христианских памятников в Карабахе и определения нанесенного им ущерба".

Расцениваем эти заявления греческого министра как открытое неуважение официальных Афин к суверенитету Азербайджана и грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Греции не следует смотреть на вопросы сквозь призму этнически-религиозного фанатизма и предпринимать провокационные шаги против Азербайджана. Она должна потребовать, чтобы Армения не разрушала и не искажала культурное наследие азербайджанского народа, а также разрешила посещение миссии ЮНЕСКО по установлению фактов", - говорится в заявлении Общины.

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