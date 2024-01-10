Представитель мэрии Эвиан-ле-Бен: У нас нет намерений сносить памятник Хуршидбану Натаван (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня распространяется информация, не соответствующая действительности. Как известно, памятник Хуршидбану Натаван подвергся вандализму. Нос статуи был сломан и ее облили красной краской. Служба, отвечающая за этот район нашего города, укрыла памятник, чтобы защитить его. У нас никогда не было намерения убрать этот памятник или избавиться от него. Вопрос о демонтаже памятника никогда не обсуждался.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказала заместитель директора по аттрактивности мэрии города Эвиан-ле-Бен Кристель Оклер.

Отвечая на вопрос о том, проводилось ли какое-либо расследование в связи с актом вандализма, она заявила, что этот вопрос находится вне ее компетенции и она не может его комментировать, добавив, что в парке, где установлен памятник, нет системы видеонаблюдения и найти виновных в акте вандализма будет сложно.

Следует напомнить, что в мае 2015 года в Исмаиллы была подписана Хартия о дружбе и сотрудничестве между городом Исмаиллы Азербайджанской Республики и городом Эвиан-ле-Бен Французской Республики.

Целью подписания хартии было развитие дружественных отношений между двумя городами, содействие двусторонним связям в сфере культуры, туризма и экономики. В этом направлении были предприняты практические шаги, состоялись взаимные визиты.

В рамках сотрудничества в 2017 году в парке города Эвиан-ле-Бен были открыты «Азербайджанский сад» и родник Дружбы, установлен памятник выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, однако в декабре прошлого года памятник подвергся акту вандализма.