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Президент Ильхам Алиев: Самым решающим моментом нашей независимой истории стал именно 2003 год

Политика Материалы 10 января 2024 20:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Самым решающим моментом нашей независимой истории стал именно 2003 год

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БАКУ/Trend/ - История последних двадцати лет очевидна, и главным является то, что в 2003 году азербайджанский народ сделал правильный выбор.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Считаю, что самым решающим моментом нашей независимой истории стал именно 2003 год. В то время полностью подтвердил себя концептуальный подход относительно будущего нашей страны. То есть была продолжена политика Гейдара Алиева. Если бы история пошла по другому пути, неизвестно, с какими бедами и трагедиями пришлось бы столкнуться нашему народу и государству», - отметил глава государства.

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