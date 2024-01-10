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Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний Азербайджан входит, в прямом смысле слова, в число сильнейших стран мира

Политика Материалы 10 января 2024 20:16 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний Азербайджан входит, в прямом смысле слова, в число сильнейших стран мира

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БАКУ/Trend/ - Сегодняшний Азербайджан входит, в прямом смысле слова, в число сильнейших стран мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Отметив, что новые задачи, стоящие сегодня перед страной, - это задачи новой эпохи, глава государства сказал: «Мы решили главную задачу несколько месяцев назад, полностью восстановив суверенитет нашей страны. И сентябрьские события, конечно же, нельзя вырывать из общего контекста».

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