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Президент Ильхам Алиев: Водружение Флага в Ханкенди стало окончательной точкой в нашей Победе

Политика Материалы 10 января 2024 20:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Водружение Флага в Ханкенди стало окончательной точкой в нашей Победе

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БАКУ/Trend/ - Поднимая Флаг в Ходжалы, я подумал, что сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что кровь ходжалинских жертв была отмщена. А водружение Флага в Ханкенди стало полным восстановлением справедливости и окончательной точкой в нашей Победе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что это были исторические моменты, глава государства отметил: «Все мы счастливы, что живем в это время, являемся свидетелями этой эпохи, участвовали в достижении этой великой Победы».

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