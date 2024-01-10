Президент Ильхам Алиев: Мы вели переговоры таким образом, чтобы свести к минимуму внешние давления в достижении наших целей

БАКУ/Trend/ - Мы вели переговоры таким образом, чтобы свести к минимуму внешние давления в достижении наших целей. Однако главным вопросом для меня было то, что это – исторический вопрос, общенациональный вопрос, и здесь не нужно акцентироваться на каком-то достижении, которое может показаться выгодным.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Мы должны решить вопрос коренным образом, решить его раз и навсегда, полностью восстановить нашу территориальную целостность и наш суверенитет. В нашей стране не должно оставаться сепаратистского логова, и если нашему поколению не посчастливится это сделать, мы должны вырастить такое молодое поколение, которое сделает это через 20 лет, 30 лет, 50 лет. Вот в этом и заключался главный вопрос», - добавил глава государства.