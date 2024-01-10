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Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал о своей позиции, связанной с главарями сепаратистов

Политика Материалы 10 января 2024 20:44 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал о своей позиции, связанной с главарями сепаратистов

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БАКУ/Trend/ - Конечно, мы не рассматриваем возможность применения каких-либо санкций в отношении невинных солдат. Однако наша позиция по отношению к главарям сепаратистов была однозначной — они должны быть задержаны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Некоторые из них были задержаны при попытке побега по Лачинской дороге, некоторые — в Ханкенди, а некоторые — в других местах. Мы знали их местонахождение», - заявил Президент Азербайджана.

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