Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал о своей позиции, связанной с главарями сепаратистов

БАКУ/Trend/ - Конечно, мы не рассматриваем возможность применения каких-либо санкций в отношении невинных солдат. Однако наша позиция по отношению к главарям сепаратистов была однозначной — они должны быть задержаны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Некоторые из них были задержаны при попытке побега по Лачинской дороге, некоторые — в Ханкенди, а некоторые — в других местах. Мы знали их местонахождение», - заявил Президент Азербайджана.