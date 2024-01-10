Президент Ильхам Алиев: Мы будем способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига

БАКУ/Trend/ - Мы заканчиваем наше председательство в Движении неприсоединения, но Бакинская инициативная группа будет жить.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Мы будем способствовать разоблачению французского неоколониализма и способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига», - добавил глава государства.

Коснувшись вопроса осквернения памятника Натаван во Франции, Президент Ильхам Алиев провел сравнение между этим случаем и тем, что армяне раскопали могилу Натаван в Агдаме, и подчеркнул, что аналогия напрашивается.