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Президент Ильхам Алиев: Мы будем способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига

Политика Материалы 10 января 2024 20:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы будем способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига

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БАКУ/Trend/ - Мы заканчиваем наше председательство в Движении неприсоединения, но Бакинская инициативная группа будет жить.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Мы будем способствовать разоблачению французского неоколониализма и способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига», - добавил глава государства.

Коснувшись вопроса осквернения памятника Натаван во Франции, Президент Ильхам Алиев провел сравнение между этим случаем и тем, что армяне раскопали могилу Натаван в Агдаме, и подчеркнул, что аналогия напрашивается.

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