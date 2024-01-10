Президент Ильхам Алиев: Если Зангезурский коридор не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте

БАКУ/Trend/ - Люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства отметил, что в противном случае Армения навсегда останется тупиком. «Если упомянутый мною маршрут (Зангезурский коридор – ред.) не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте. То есть, таким образом, они получат от этого больше вреда, чем пользы», - добавил Президент Азербайджана.