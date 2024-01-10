Президент Ильхам Алиев: Преступники, которые вели против нас кровавую войну, совершили Ходжалинский геноцид, ответят перед правосудием

БАКУ/Trend/ - Преступники, которые вели против нас кровавую войну, учинили вандализм, совершили Ходжалинский геноцид, разорили наши земли, сравняли с землей наши города и села, сегодня арестованы, задержаны и ответят перед правосудием.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Отметив, что в их число входят все находившиеся в Карабахе так называемые бывшие псевдо-лидеры, экспортированный в Карабах так называемый «премьер-министр» и другие, глава государства подчеркнул: «В этой группировке не хватает только двоих и они находятся в Иреване, если будут и они, то тогда сформируется полный состав. Это действительно триумф справедливости и когда я говорил, что надо верить в справедливость и бороться за ее обеспечение, я имел в виду именно это».