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Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны

Политика Материалы 10 января 2024 21:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 10 января раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Trend, глава государства в этой связи сказал: «Во время Второй Карабахской войны я больше всего говорил с Президентом Турции и с Президентом России. И это естественно, Президент Турции с первого и до последнего дня войны был рядом с нами, его политическая и моральная поддержка Азербайджана была месседжем многим».

Президент Ильхам Алиев заявил, что если сегодня перед страной возникнет какая-либо серьезная проблема, то он в первую очередь, конечно же, позвонит своему брату Реджепу Тайипу Эрдогану и проинформирует его.

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