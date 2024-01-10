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Президент Ильхам Алиев: В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы

Политика Материалы 10 января 2024 21:41 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы

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БАКУ/Trend/ - Инфраструктурные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, позволяют нам в этом году вернуть на исконные земли еще больше бывших вынужденных переселенцев, и среди городов, куда они будут возвращены в этом году, - Шуша, Джебраил, Кяльбаджар, Ханкенди, Ходжалы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства сообщил, что возвращение бывших вынужденных переселенцев в города Агдам, Зангилан, Губадлы планируется в 2025 году.

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