Президент Ильхам Алиев: В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы

БАКУ/Trend/ - Инфраструктурные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, позволяют нам в этом году вернуть на исконные земли еще больше бывших вынужденных переселенцев, и среди городов, куда они будут возвращены в этом году, - Шуша, Джебраил, Кяльбаджар, Ханкенди, Ходжалы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства сообщил, что возвращение бывших вынужденных переселенцев в города Агдам, Зангилан, Губадлы планируется в 2025 году.