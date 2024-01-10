Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули. В этом году завершится строительство водохранилища Забухчай и оно обеспечит оросительной водой большую территорию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 10 января в интервью местным телеканалам.

Призвав частный сектор активнее инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур, глава государства отметил, что частный сектор уже реализует несколько проектов в поселке Гадрут, селе Дашалты и городе Агдам.