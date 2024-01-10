Президент Ильхам Алиев: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 10 января рассказал об азербайджанских селах, которые все еще находятся под оккупацией.

Как сообщает Trend, глава государства отметил, что вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня.

«Этот вопрос обсуждается и в ходе моих контактов с премьер-министром Армении, в том числе во время беседы «на ногах» в Санкт-Петербурге я поднял этот вопрос. Он также находится на повестке дня Комиссии по делимитации. Должен также сказать, что очередная встреча Комиссии по делимитации намечена на этот месяц и там будет одна тема: вопрос делимитации этого региона, Газахско-Товузского региона», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.