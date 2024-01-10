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Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль

Политика Материалы 10 января 2024 22:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль

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БАКУ/Trend/ - В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль. Ход процессов во многом будет зависеть от нашей позиции.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 10 января в интервью местным телеканалам.

Отметив, что мы уже получили предложения о сотрудничестве от нескольких стран, глава государства подчеркнул: «Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, и это будет для нас большим опытом. Потому что опять-таки я считаю, что это – всемирное мероприятие, международная конференция номер один в мире, в том числе с точки зрения внимания мировой общественности она более престижна, чем Генеральная Ассамблея ООН».

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