В вопросе выборов, каждый должен в первую очередь выполнить свой гражданский долг - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - В вопросе президентских выборов, каждый должен в первую очередь выполнить свой гражданский долг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Он отметил, что выборы - это процесс, где граждане должны отодвинуть свои профессиональные обязанности на второй план.

"Быть гражданином - значит защищать свою страну, ее ценности. Наша главная задача в вопросе выборов заключается в недопущении того, чтобы кто-то сознательно или неосознанно сделал какой-либо неприятный шаг. СМИ действительно предпринимают образцовые шаги", - подчеркнул М.Панахов.

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