Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Как сообщает в четверг Trend, на совещании со вступительной речью выступают председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмайлов, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров и председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид.

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