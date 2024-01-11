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Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)

Политика Материалы 11 января 2024 11:30 (UTC +04:00)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Как сообщает в четверг Trend, на совещании со вступительной речью выступают председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмайлов, председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров и председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид.

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Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Проходит совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
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