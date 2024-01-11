БАКУ /Trend/ - В Ханкенди, Аскеране, Агдере и Ходжалы созданы избирательные участки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

"В Ханкенди мы уже создали избирательный участок. Пункты, которые мы создаем на освобожденных от оккупации территориях, должны служить примером пунктам, создающимся в других местах. Поскольку они созданы недавно, у них могут быть определенные недостатки", - добавил М.Панахов.

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