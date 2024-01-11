Состоялось совещание, посвященное возможностям равной предвыборной агитации на президентских выборах в Азербайджане (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики, назначенными на 7 февраля 2024 года, интенсивно продолжается реализация просветительских проектов по различным направлениям. Так, 11 января в Баку при совместной организации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Агентства по развитию медиа, Аудиовизуального совета и Совета прессы Азербайджана было проведено совещание на тему возможностей предвыборной агитации и основ деятельности субъектов медиа на выборах.

Как сообщает в четверг Trend, выступая на мероприятии, председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов отметил, что представители СМИ участвуют в избирательном процессе с первого дня и подробно освещают вопросы. Он отметил, что необходимо всегда высоко ценить роль средств массовой информации на выборах. Панахов сказал, что средства массовой информации всегда должны предпринимать меры для устранения тех или иных недостатков.

"Если стороны не сделают выводов из этих замечаний, то необходимо внести ясность в вопрос. Прежде всего, в вопросе выборов мы должны действовать как граждане Азербайджана",- добавил он.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов отметил, что после 44-дневной Отечественной войны, завершившейся Победой благодаря решительности Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в нашей стране и, в то же время, в регионе возникли новые политические реалии.

"Помимо того, что победивший Азербайджан является предметом гордости каждого нашего соотечественника, он также продолжает расстраивать планы сил, которые не хотят, чтобы наша страна занимала лидирующие позиции и достойное место в международном масштабе. Оценивая развитие независимых СМИ, служащих нашим национальным интересам, как один из главных приоритетов государства, Президент всегда высоко оценивает работу журналистов и особо отмечает роль СМИ в донесении азербайджанских реалий до местной и международной аудитории. Важные задачи, которые Президент поставил перед журналистами в своем обращении к международному медиафоруму, который впервые прошел в Шуше в День национальной печати в 2022 году, остаются актуальными", - добавил Исмайлов.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров довел до внимания, что самая большая ответственность в предвыборной кампании ложится на общественного вещателя. Хотя все вещатели, финансируемые из государственного бюджета, выполняют функции общественных вещателей, предвыборную агитацию должна проводить Общественная телерадиокомпания, которая по закону признана общественной вещательной компанией. Общественный вещатель должен иметь в запасе дополнительное эфирное время для проведения платной предвыборной агитации. Объем и условия оплаты для всех зарегистрированных кандидатов должны быть одинаковыми, а соответствующая информация об этом должна быть опубликована в течение 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов. Общий объем имеющегося в запасе эфирного времени, который общественный вещатель предложит в платное пользование, не может быть меньше общего объема бесплатного эфирного времени (3 часа), выделяемого в соответствии со статьей 80.5 Избирательного кодекса, и не может превышать его более чем в два раза. Норма использования имеющегося в запасе платного эфирного времени для каждого зарегистрированного кандидата определяется путем деления его общего объема на общее количество зарегистрированных кандидатов.

Председатель Совета печати Рашад Меджид отметил, что азербайджанские СМИ имеют большой опыт по освещению выборов. В то же время необходимо знать мнения членов Центральной избирательной комиссии относительно предвыборной агитации – оплачиваемой и неоплачиваемой.

По словам Рашада Меджида, как и в предыдущие годы, СМИ с большой ответственностью примут участие в предстоящих 7 февраля выборах, которые сыграют важную роль в жизни азербайджанского народа. В то же время, несомненно, есть вероятность распространения в социальных сетях фейковых новостей против того или иного кандидата. Профессиональные СМИ в таких случаях должны своевременно реагировать.

«Седьмое февраля скоро станет одним из самых славных праздничных дней в истории Азербайджана. Во всех этих вопросах огромная ответственность ложится на плечи нашего народа, избирателей. Пусть весь мир увидит, что азербайджанский народ небезразличен к своему будущему. Нет сомнений, что азербайджанские СМИ должны быть в авангарде этих процессов», - отметил председатель Совета печати.

Затем члены ЦИК выступили на темы «Общие требования к предвыборной агитации на выборах Президента Азербайджанской Республики, субъекты предвыборной агитации, их права и обязанности», «Роль и обязанности медиасубъектов в предвыборном агитационном процессе, проводимом на платной и безвозмездной основе».

В ходе презентаций участникам также была предоставлена подробная информация по освещению избирательного процесса, обеспечению гласности и прозрачности, а также о роли и задачах СМИ на этапе предвыборной агитации и в день голосования.

Совещание, в котором помимо руководителей и представителей структур-организаторов также приняли участие руководители и представители ведущих медиасубъектов, завершило свою работу после обмена мнениями и обсуждения требующих уточнения вопросов.

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