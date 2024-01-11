Президент Ильхам Алиев: Сегодня имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Латвией и обогащения его новым содержанием

БАКУ /Trend/ - Сегодня имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Латвией и обогащения его новым содержанием.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкевичу по случаю знаменательной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской и Латвийской Республиками.

"Нынешний уровень сложившихся между Азербайджаном и Латвией связей, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение. За минувший период наши двусторонние отношения укрепились и поднялись на уровень стратегического партнерства, наше сотрудничество во многих сферах динамично развивалось, интенсифицировались исторически существовавшие контакты между нашими народами.

Мы благодарны Латвии за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Сегодня имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и обогащения его новым содержанием. Верю, что, используя имеющиеся возможности во благо наших народов, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-латвийских дружественных и партнерских отношений как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза", - говорится в письме.