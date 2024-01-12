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Завершается срок выдачи открепительных удостоверений в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Политика Материалы 12 января 2024 09:50 (UTC +04:00)
Завершается срок выдачи открепительных удостоверений в связи с президентскими выборами в Азербайджане

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Завтра истекает срок выдачи избирателям открепительных удостоверений (удостоверений для голосования) соответствующей окружной избирательной комиссией или участковой избирательной комиссией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было отмечено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджанской Республике.

Согласно Календарному плану, удостоверения должны быть выданы окружными избирательными комиссиями за 45-25 дней до дня голосования (с 24 декабря 2023 года по 13 января 2024 года).

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. На сегодняшний день 17 человек обратились за подтверждением выдвижения своей кандидатуры на пост президента. Число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло 7 человек.

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