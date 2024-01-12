Франция потакает антиазербайджанской пропаганде взамен на поддержку армянских лоббистов - взгляд из США

БАКУ /Trend/ - Стратегия нападок Франции на Азербайджан на международной арене в значительной степени основана на влиянии армянских лоббистов и проармянских правозащитных НПО и групп.

Об этом в пятницу Trend заявила американский аналитик Ирина Цукерман.

"Эта стратегия нападок на Азербайджан в международных институтах неизбежно приведет к обратным результатам по многим юридическим и политическим причинам, во-первых, из-за непредставления доказательств, и некоторые из таких действий уже были отклонены, а во-вторых, потому что роль Азербайджана в регионе и его дипломатическое влияние растут, и все меньше стран участвуют в этом. Поэтому, Франция может в конечном итоге оказаться в неловком положении и выглядеть изолированной на международной арене", - сказала она.

По словам аналитика, попытки инвестировать время и ресурсы в юридические и политические процедуры, одновременно создавая постоянную негативную рекламу Азербайджану, не приносят Франции никаких преимуществ, однако это явно выгодно армянским лоббистам и другим антиазербайджанским структурам.

"В конце концов, большая часть общественности не следит внимательно за долгосрочными проблемами и склонна читать только первые заголовки. Таким образом, даже если эти разбирательства закончатся вынесением решений, благоприятных для Баку, многие даже не узнают об этом. Это тот аспект, которым Баку должен быть обеспокоен и на который следует агрессивно реагировать политическими действиями, которые подрывают доверие Франции к предъявлению подобных претензий", - пояснила она.

Ирина Цукерман отметила, что после двух последних катастроф для сепаратистов и их союзников, даже при французской подготовке и военной поддержке, Армения не сможет провести какую-либо атаку на Азербайджан. Однако, в то же время, армянская пропаганда создает впечатление, что Азербайджан стремится к расширению своих территорий.

"Защита от подобных обвинений невозможна иначе, как путем демонстрации последовательной доброй воли и позитивного взаимодействия. Однако армяне имеют право обучаться у кого пожелают, особенно если это страна-член ЕС. Важно сосредоточиться на отслеживании и выявлении любых нарушений или случаев, демонстрирующих недобросовестность со стороны любой из рассматриваемых сторон, таких как доказательства подготовки провокационных миссий или терроризма", - добавила аналитик.

Отметим, что, как, в частности, сказал в интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев, Франция уже в открытую стала вести антиазербайджанскую деятельность, уже не маскируясь никакими другими факторами.

"Это - попытки принятия резолюции, а в дальнейшем и санкций против Азербайджана на площадке Совета Безопасности ООН. По-моему, как минимум пять раз такие попытки предпринимались и пять раз они увенчались полным фиаско, потому что нас поддержало много стран и им не удалось набрать необходимое количество стран для того, чтобы принять эту резолюцию. Это, конечно, для них был очень сильный политический удар, потому что мы их победили, скажем так, на их поле. Также, я думаю, не менее сильным ударом было то, что Европейский Союз не пошел у них на поводу, хотя руководитель дипломатии Евросоюза, к сожалению, оказывается, был в числе подпевал политике Франции против Азербайджана. Но, в целом, страны Евросоюза не смогли согласовать единую позицию по Азербайджану, а Франция именно настаивала на санкциях и так далее. Эти тезисы были уже озвучены, они уже, как говорится, витали в воздухе, но дальше слов дело не пошло", - отметил глава государства.

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