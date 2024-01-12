В Азербайджане состоялся круглый стол на тему "Обеспечение избирательного права граждан" (ФОТО) (Обновлено)

Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:20)

БАКУ /Trend/ - Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики совместно с Центральной избирательной комиссией провел первое просветительское мероприятие на тему “Обеспечение избирательного права граждан” в связи с внеочередными президентскими выборами. В мероприятии приняли участие сотрудники обеих структур, а также представители СМИ.

Как сообщает в пятницу Trend, открывая мероприятие вступительной речью, председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов отметил, что выборы являются основным критерием демократии и что каждый гражданин должен подойти к этому процессу ответственно, подчеркнул важные задачи, которые лежат на средствах массовой информации в избирательных процессах, предоставил участникам мероприятия обширную информацию о мерах, принимаемых Комиссией совместно с соответствующими государственными учреждениями в целях совершенствования избирательного законодательства и практики.

Как отметила омбудсмен Сабина Алиева, просветительские мероприятия, которые проводятся совместно с ЦИК и охватывают столицу и регионы страны, будут организованы именно для подготовки к выборам и преследуют цель более четкого разъяснения избирательных прав, избирательных процедур.

Омбудсмен также подчеркнула, что важнейшая форма волеизъявления любого народа заключается в выражении своего отношения путем демократических и свободных выборов в органы государственной власти и что данный процесс представляет важное значение также в жизни нашего народа и государства, являющегося демократическим правовым государством.

По словам Сабины Алиевой, государственная власть и местные органы самоуправления формируются именно посредством демократических и справедливых выборов. Она отметила, что институт омбудсмена проводит последовательную работу для более эффективного обеспечения и защиты гражданских и политических прав, включая избирательные права, постоянно уделяет внимание состоянию обеспечения избирательных прав в стране, изучает ситуацию, связанную с защитой и обеспечением избирательного права граждан, а также организует совместно с Центральной избирательной комиссией цикл просветительских мероприятий.

Сабина Алиева отметила особое значение создания условий в целях более эффективного обеспечения избирательного права для индивидуального и самостоятельного голосования и волеизъявления каждого, в том числе лиц с инвалидностью, а в этом контексте – расширение возможностей для голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, с помощью трафаретов-избирательных бюллетеней, написанных азбукой Брайля. Она также подчеркнула необходимость продолжения практики подготовки в рамках избирательной кампании всех видеороликов с субтитрами в целях информирования избирателей с ограниченным слухом, а также подготовки большего количества видеороликов на тему выборов в просветительских целях.

Затем секретарь ЦИК Микаил Рагимов выступил с подробной информацией о работе Центральной избирательной комиссии в преддверии внеочередных президентских выборов и рассказал о запланированных ЦИК предстоящих мероприятиях.

Говоря о значении института наблюдения и роли омбудсмена в данном процессе, руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы подчеркнул, что институт наблюдения служит более эффективному обеспечению избирательного права, а также принципов гласности и справедливости в избирательном процессе. Он добавил, что институт наблюдения позволяет не только выявлять недостатки, которые могут возникнуть в области обеспечения избирательного права граждан в избирательном процессе, но и одновременно повысить участие граждан в избирательном процессе и оценить проведение избирательного процесса в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.

Затем руководитель Аппарата омбудсмена рассказал о практике института наблюдения омбудсмена.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!