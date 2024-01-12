В связи с президентскими выборами в 37 странах созданы 49 избирательных участков - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими президентскими выборами в 37 странах созданы 49 избирательных участков.

Как сообщили Trend в пятницу в МИД Азербайджана, в целях обеспечения избирательного права граждан Азербайджанской Республики, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках, на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля 2024 года, министерством иностранных дел принимаются соответствующие меры.

Дипломатическими представительствами и консульствами Азербайджанской Республики были подготовлены и представлены в Центральную избирательную комиссию Азербайджанской Республики списки избирателей из числа граждан Азербайджана, достигших 18 лет, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках.

Было отмечено, что согласно Избирательному кодексу Азербайджанской Республики, голосование будет проводиться в дипломатических представительствах и консульствах с числом избирателей более 50, состоящих на консульской регистрации.

"На основе представленных в Центральную избирательную комиссию данных для организации выборов за пределами страны в общей сложности в 37 странах было создано 49 избирательных участков. Голосование на внеочередных выборах, которое пройдет в соответствии с местными часовыми поясами зарубежных стран с 08:00 по 19:00 в дипломатических миссиях Азербайджанской Республики, где созданы избирательные участки, начнется соответственно с посольства нашей страны в Китайской Народной Республике и завершится в Генеральном консульстве США в Лос-Анджелесе", - отметили в МИД.

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