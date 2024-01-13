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Оценены навыки военнослужащих азербайджанской армии по вождению и огневой подготовке (ВИДЕО)

Политика Материалы 13 января 2024 10:07 (UTC +04:00)
Оценены навыки военнослужащих азербайджанской армии по вождению и огневой подготовке (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, продолжаются экзамены по присвоению классной квалификации офицерам, гизирям и военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В очередной день экзаменов были оценены навыки выполнения военнослужащими практических задач по вождению и огневой подготовке.

Военнослужащие выполнили задачи по управлению бронетехникой и уничтожению целей условного противника с места и в движении", - говорится в сообщении.

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