В Азербайджане достигнуты большие успехи в повышении прозрачности в финансовой сфере - Вахид Новрузов

БАКУ /Trend/ - В последние годы были достигнуты большие успехи в повышении прозрачности в финансовой сфере, улучшении подотчетности и укреплении верховенства закона в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов в ходе проходящего в Баку форума-семинара "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эры".

"Экономические реформы, успешно реализуемые в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, в том числе реализация государственных программ, связанных с развитием предпринимательства, повышением уровня жизни населения, сокращением теневой экономики и усилением борьбы с коррупцией, приданием особого значения фактору прозрачности в системе управления и экономической и социальной жизни в целом в Азербайджане создают основу для развития устойчивой и инклюзивной экономики", - отметил он.

Новрузов также упомянул, что в этом году Азербайджан ждут еще большие успехи.

"В декабре прошлого года произошло историческое событие: страны мира единогласно проголосовали за проведение COP29 в Азербайджане. Это означает еще один успех Азербайджана", - добавил он.

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