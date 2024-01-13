Шпионский скандал осложняет отношения Баку и Парижа - La Gazette du Caucase об истинных мотивах Франции

БАКУ /Trend/ - Французский бизнесмен Мартин Риан был арестован в Баку по подозрению в шпионаже, что является странным случаем, связанным с высылкой Баку двух французских дипломатов.

Как передает в субботу Trend, об этом в своей статье написал главный редактор онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известный французский журналист Жан-Мишель Брюн.

Он напомнил, что 26 декабря Азербайджан выслал двух французских дипломатов за деятельность, "несовместимую с их статусом". Франция объявила двух азербайджанских дипломатов "персонами нон грата" в качестве "ответной меры".

"Этот "обмен любезностями" иллюстрирует напряженность в отношениях между двумя странами из-за безоговорочной поддержки Францией Армении или, по крайней мере, карабахских сепаратистских группировок, поскольку правительства Армении и Азербайджана решили начать процесс нормализации своих отношений.

В конце декабря посол Франции в Баку Анн Буайон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана для уведомления о "решительном протесте против действий двух сотрудников посольства Франции, несовместимых с их дипломатическим статусом". Двум дипломатам было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов, при этом в пресс-релизе азербайджанской дипломатической службы не содержится никаких дополнительных подробностей о причинах высылки.

4 декабря в Баку был арестован за шпионскую деятельность гражданин Франции Мартин Риан. После первоначального слушания "суды постановили заключить его под стражу на четыре месяца", объявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, добавив, что "как только он был арестован, посольство Франции в Баку было проинформировано устной нотой".

Мартин Риан является генеральным директором бакинской компании Merkorama, которая специализируется на торговле вином. Он сделал себе имя, написав открытое письмо президенту Французской Республики 26 мая 2023 года, которое было опубликовано на YouTube и во французском журнале Causeur. В письме содержался призыв к Франции изменить свою политику очернения Азербайджана, настаивалось на том, что Азербайджан был не агрессором, а подвергшимся агрессии, и указывалось на угрозы армянских активистов в адрес французской прессы, если она не примет их точку зрения. Он отметил, что Франция и Азербайджан - две страны великой культуры, которые следует сблизить, осудил клевету, распространяемую в адрес Азербайджана некоторыми политиками, и призвал к восстановлению дружественных связей между двумя странами. Он также отметил, что к французам, проживающим в Азербайджане, относятся наилучшим образом и что проармянская политика Франции явно наносит им вред.

Таким образом, молодой француз казался явным сторонником Азербайджана. Но, согласно информации, просочившейся в СМИ в конце декабря, к нему обратился французский агент из 2-го DGSE (Главного управления внешней безопасности), который привлек его к секретному сотрудничеству. Согласно той же информации, Мартин Риан признался, что подвергся манипуляциям со стороны этого агента, который был одним из французских дипломатов, впоследствии высланных из Баку.

Как заметил французский специалист Франсуа Хейсбур о LCI:

"Разведывательная деятельность посольств является обычным делом и безоговорочно принимается. Главное - не попасться с руками в банке с вареньем, что, похоже, и произошло на этот раз".

С момента ареста французского бизнесмена консульские сотрудники посольства Франции в Баку несколько раз посещали его и "располагают всей информацией о расследовании", говорится в заявлении посольства.

"Мы разговаривали с ним четыре раза, каждый раз по две минуты. Он говорит, что с ним хорошо обращаются, и он хорошо ладит со своим адвокатом", - заверил AFP отец задержанного вскоре после его ареста (говорится в статье).

Жан-Мишель Брюн также отметил, что Париж крайне раздражен тем, что Азербайджан, который до этого года председательствовал в Движении неприсоединения (ДН), принимает у себя "Бакинскую инициативную группу", миссия которой состоит в том, чтобы дать голос территориям, которые являются или считают себя колонизированными. В число представителей этой группы входят лидеры партий независимости Французской Вест-Индии, Полинезии, Новой Каледонии и Корсики. В нее также входят страны, которые считают себя жертвами пережитков "франкоафрики".

"Азербайджан вернул земли, оккупированные почти на тридцать лет, Франция продемонстрировала безоговорочную поддержку армянской версии событий, хотя предполагалось, что в силу ее членства в посреднической группе, известной как Минская группа, она займет позицию строгого нейтралитета. Эта поддержка, конечно, может быть объяснена присутствием мощной армянской диаспоры во Франции, которая активно вовлечена в политику и средства массовой информации, но также и использованием конфликта французскими правыми, которые все больше влияют на французскую политику.

В этом контексте, как и каким образом французские службы "манипулировали" Мартином Рианом? Обещания, угрозы? И ради какой информации?

На данный момент ничего не поступило от судебных органов Азербайджана, которые продолжают свое расследование. Возможно, мы узнаем больше через несколько дней или недель... или нет", - пишет Жан-Мишель Брюн в заключении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!