Создана комиссия по распределению бесплатного эфирного времени в связи с президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии обсуждался вопрос о создании комиссии по жеребьевке с целью распределения бесплатного эфирного времени в связи с внеочередными президентскими выборами, определением места и времени проведения жеребьевки.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Азербайджана Ровзат Гасымов.

Отметим, что согласно Избирательному кодексу, проведение предвыборной агитации зарегистрированными для участия на президентских выборах кандидатами, их уполномоченными представителями и доверенными лицами, а также уполномоченными представителями и доверенными лицами политических партий, кандидат которых прошел регистрацию, должно быть начато за 23 дня до дня голосования и прекращено за 24 часа до начала голосования. Проведение предвыборной агитации в связи с внеочередными президентскими выборами начинается 15 января 2024 года, агитация должна быть прекращена 6 февраля в 8.00.

Ровзат Гасымов отметил, что на Общественном телевидении должно предоставляться 3 часа бесплатного времени в неделю: "Обычно, на основании обращения ЦИК предоставляется в 2 раза больше времени - 6 часов. И в текущем году в связи с этим будет соответствующее обращение. Вчера состоялась встреча с кандидатами в президенты, бесплатное эфирное время будет в формате круглого стола. Бесплатное эфирное время на Общественном телевидении будет предоставляться по понедельникам, средам и пятницам, начинаться в 21:00 и длиться один час".

С целью распределения бесплатного эфирного времени была создана комиссия. Членами комиссии являются члены ЦИК Габиль Оруджев, Фуад Джавадов, Алмаз Гахраманлы и начальник отдела СМИ и коммуникаций ЦИК Шахин Асадли.

Жеребьевка состоится 15 января в 14.00 в здании ЦИК.

Для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в президенты в связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики, назначенными на 7 февраля 2024 года, будет предоставлено бесплатное эфирное время и место для публикации в указанных ниже медиа-субъектах:

- Компания "Общественное телевидение и радиовещание";

- Газета "Азербайджан";

- "Халг газети";

- Газета "Республика";

- Газета" Бакинский рабочий".

Напомним, что на президентских выборах 7 февраля будут вести борьбу семь зарегистрированных кандидатов. Это:

- Кандидат в Президенты от партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев;

- Самовыдвиженец на пост Президента Захид Орудж;

- Кандидат в Президенты от партии Национального фронта Рази Нуруллаев;

- Кандидат в Президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа;

- Кандидат в Президенты от партии "Великий Азербайджан Эльшад Мусаев;

- Кандидат в Президенты от партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев;

- Самовыдвиженец на пост Президента Фуад Алиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!