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Обнародовано количество зарегистрированных наблюдателей в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Политика Материалы 13 января 2024 17:08 (UTC +04:00)
Обнародовано количество зарегистрированных наблюдателей в связи с президентскими выборами в Азербайджане

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Обнародовано количество зарегистрированных на сегодняшний день наблюдателей в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, сообщает Trend.

Как сказал на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) председатель структуры Мазахир Панахов, на данный момент зарегистрировано более 20 500 наблюдателей.

"18 359 из них зарегистрированы в окружных избирательных комиссиях", - сказал он.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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