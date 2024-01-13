Проведены учебно-методические сборы с cотрудниками кадровых органов азербайджанской армии (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом на 2024 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, состоялись учебно-методические сборы с сотрудниками кадровых органов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На сборах с участием сотрудников кадровых органов, лиц, ответственных за учет личного состава, организационно-мобилизационный процесс и несекретное делопроизводство, выступил исполняющий обязанности начальника Главного Управления по личному составу генерал-майор Эльчин Халилов. Рассказав о проделанной в прошлом году работе в сфере кадрового управления в азербайджанской армии, генерал-майор Эльчин Халилов проинформировал участников об основных задачах на 2024 год.

Было отмечено, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии были проведены успешные реформы с целью приведения азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью. Было подчеркнуто, что меры, реализуемые в этом направлении, будут продолжены и в текущем году, руководство министерства обороны держит их в центре внимания.

Отмечалось положительное влияние реализуемых мер и достижений в области комплектования нашей армии стратегически мыслящими, квалифицированными кадрами, совершенствования организационно-штатной структуры, а также мер по дальнейшему совершенствованию системы управления кадрами.

На учебно-методических сборах были заслушаны доклады офицеров азербайджанской армии, ответственных за кадровую работу, о деятельности, проводимой в направлении подготовки кадров и комплектования.

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