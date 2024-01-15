БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане начинается предвыборная агитация кандидатов в президенты.

Как сообщает Trend, об этом говорится в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов.

Согласно Календарному плану, агитация начинается за 23 дня до дня голосования и заканчивается за 24 часа до дня голосования.

Процесс начинается 15 января 2024 года и завершится 6 февраля в 8:00 утра.

Предвыборные кампании осуществляются зарегистрированными кандидатами, их доверенными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, блоками политических партий, их доверенными представителями и другими доверенными лицами.

Отметим, что выборы президента Азербайджана пройдут 7 февраля.